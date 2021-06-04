Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч впервые потренировал вращения на удочке под руководством отца.

«Рабочие моменты на льду. Первый раз на лонже Александр Плющенко под управлением Евгения Плющенко», – гласит сообщение на странице «Ангелов Плющенко» в инстаграме.

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Восьмилетний Александр Плющенко занимается фигурным катанием в академии своего отца.

В 2020 году он выиграл детские соревнования на турнире в «Самбо-70».

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