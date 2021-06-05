Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая раскритиковала чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину за ее реакцию на инцидент в матче с полькой Натальей Садовской.

«Вот сидит профессионал. И тут убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам – куда там что утащили. Да хоть землетрясение!

Ирина Роднина без музыки докатала – вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда это вы флажок понесли, а зачем вы табличку убираете». Послушайте, а вы что, на таблички сюда пришли смотреть? Вы пришли соревноваться. Вас ничто не должно отвлекать. Вы пришли сюда бороться за свою страну. И действия людей, которые что-то вокруг тебя делают, не должны отвлекать профессионала. По мне – это непрофессионализм», – сказала Слуцкая на ютьюб-канале Елены Ханги.

Фигурное катание Слуцкая: «По неадекватности болельщиков фигурное катание в России уступает только футболу» 22/10/2020 В 10:24

Матч Тансыккужиной и Садовской омрачился скандальным эпизодом: в четвертом раунде организатор по распоряжению ВАДА убрал флаг России со стола российской спортсменки.

Позже полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с соперницей.

Тансыккужина победила и стала семикратной чемпионкой мира по шашкам.

Фигурное катание Слуцкая борется с неизлечимым заболеванием 02/10/2020 В 10:10