Комментатор Eurosport Андрей Журанков признался, что считает Евгению Медведеву более совершенной фигуристкой в сравнении с Алиной Загитовой.

«Загитова или Медведева? Медведева. Потому что она выиграла несколько сезонов подряд. Она не ярчайшая вспышка на небосклоне. Она – человек, который своим трудом, характером, преданностью начала поднимать фигурное катание на ту высоту, на которой оно сейчас есть», – сказал Журанков в интервью Eurosport.ru, полная версия которого будет доступна 9 июня.

На ОИ-2018 Загитова выиграла золото, Медведева – серебро. Обе стали серебряными медалистками командного турнира.

Загитова стала чемпионкой мира в 2019 году, Медведева – в 2016-м и 2017-м.

Медведева и Загитова не соревновались с декабря 2019 года.

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