Комментатор Eurosport Андрей Журанков в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport рассказал, как реагирует на хейт по отношению к себе из-за фигуристки Александры Трусовой.

«Журналисты из мира фигурного катания не согласны со мной [насчет Трусовой]? Это их право. А Татьяна Анатольевна, например, сказала то же самое. Только другими словами.

Если честно, я за этим [за хейтом] не слежу. Был момент. Мне вдруг Яндекс подкинул заголовками слова Журанкова о Трусовой. Думаю: «Нифига себе. До чего народ дошел?!» Я открыл комментарии, обадлел. Там было под 700 лайков: «Журанков прав!», «Я согласна с Журанковым», «Журанков сказал правильно»! Ничего себе! Вот это да! Я не стал вчитываться, поржал. Даже не поржал – мне стало приятно, что многие люди правильно понимают то, что происходит в жизни, и фигурное катание видят очень тонко и правильно. Это здорово! Значит, вид спорта не превращается в эту желтизну, он остается каким-то своим чистым по натуре. И многие болельщики это прекрасно видят. Мне это приятно», – заявил Журанков.

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Полная версия интервью будет доступна 9 июня в YouTube-канале Eurosport.

В 2021 году Трусова выступала на чемпионате мира в Стокгольме и завоевала бронзу в одиночном катании.

Александра занимает четвертое место в рейтинге ISU.

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