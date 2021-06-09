Комментатор Андрей Журанков в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport высказался о продюсере Яне Рудковской в фигурном катании.

– Как вы относитесь к Рудковской в контексте фигурного катания?

– Спорт – это не шоу-бизнес. Спорт живет по другим законам. Но раскрутка спорта – это шоу-бизнес. Но в основе своей спорт другое, это жесткач история, история про личностей и очень часто про удачу. Не всегда, но ее должно быть чуть. Шоу-бизнес построен на пиаре, спорт построить на пиаре невозможно. И не получится. Но законы шоу-бизнеса должны работать, когда у тебя есть продукт и ты начинаешь его раскручивать и продавать. Тогда 100% происходит такое слияние, – заявил Журанков.

Фигурное катание «Тарасова сказала то же самое». Журанков – о хейте Трусовой ДЕНЬ НАЗАД

Яна Рудковская – жена Евгения Плющенко и мама Гном Гномыча.

Фигурное катание Журанков: «Медведева лучше Загитовой, она не разовая вспышка» ВЧЕРА В 12:09