Комментатор Андрей Журанков в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал о том, за кого он: за Евгения Плющенко или Алексея Ягудина.

«В молодости когда катались, был Плющенко, потом Ягудин. Пересмотрел точку зрения. В этом противоборстве я болел за Плющенко. Но тогда, когда они бились, катались в конце 90-х и начале 00-х, молодой Плющенко и чуть более опытный Ягудин, я честно могу сказать, что болел за Евгения.

Мне даже родители говорили, что я был единственным журналистом, кто так защищал Плющенко в Ванкувере. Я же все разобрал. Разобрал, как засудили Плющенко. Его засудили не в произвольной программе, его попридержали в короткой, чтобы дать Ласичу возможность. А потом Женя вышел в микст-зону, я говорю: «Женя, почему не было второго четвертного? Если бы он был, было бы олимпийское золото». Он мне ответил, что лучше стабильно, железно быть на пьедестале», – заявил Журанков.

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Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

Ягудин один раз выигрывал Олимпиаду и четыре раза становился чемпионом мира.

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