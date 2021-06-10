Комментатор Eurosport Россия Андрей Журанков дал большое интервью Анару Ибрагимову. Посмотрите его целиком, если еще не успели. Но если нет – читайте главные моменты из разговора.

Журанков пригласил Ягудина комментатором на ТВ

«Первый репортаж Ягудина – это же я его вытащил на Олимпиаду на «России». Он уже был в профессии, просто не садился комментировать. Он просто несколько раз отказывал: «Мне это неинтересно». А потом Олимпиада в Пхёнчхане, я позвонил и говорю: «Алексей, понимаю, что сейчас будет очередной ответ «Нет», но я все-таки звоню с вопросом, предложением и приглашением. Есть трансляции на телеканале «Россия 1». И он говорит: да».

Фигурное катание Журанков: «Я был единственным, кто защищал Плющенко в Ванкувере» ДЕНЬ НАЗАД

Фигурное катание превратилось в «Санта-Барбару»

Алексей Ягудин и Алина Загитова, «Ледниковый период 7» Фото: Instagram

«Раньше фигурное катание было нормальным резонансным видом спорта, а сейчас это превратилось даже не в шоу. Шоу – слишком хорошее слово для всего этого, а типа «Санта-Барбары».

Одни считают, что это хорошо и популярность. Я считаю, что это отчасти хорошо и что это дешевая популярность, поэтому против этого. Это популярность на очень низком дилетантском уровне. Я подразумеваю эту абсолютную желтизну и хайповость без понимания момента и проникновения в суть.

Я против того, что журналисты с разных сайтов тебе звонят и говорят: «А вот Илья Авербух заявил вот это и вот это, что вы ответите?» Говорю: «Не буду ничего отвечать Илье Авербуху, я сам пообщаюсь с ним, если надо». У нас нет противоречий, не надо сталкивать людей.

Или история с Катей Бобровой – отвратительная, я считаю. И журналисты ведь не дают точных цитат – звонят и говорят: «Как вы отнесетесь к тому, что Боброва обвиняет Этери Тутберидзе». Думаю: что же вы делаете, никакого понятия о чести, этике, объективности, факте вообще нет. Это низкопробно. И я считаю, что это фигурному катанию не нужно».

«Ледниковый период» – супер, Авербух – крутой

Илья Авербух Фото: Getty Images

«Ледниковый период» – это же супер. То, что сделал Илья Авербух для нескольких поколений фигуристов, – ведь люди заканчивали, и дальше что? А тут в Турине все закончили – Тотьмянина/Маринин, Навка/Костомаров, Слуцкая на пьедестале, Плющенко. Ушло огромное поколение. Илья поработал комментатором, попробовал другие вещи, был опыт тренером. А потом начал эту историю, которая выстреливает и становится классным бизнес-продуктом.

В этих шоу экс-фигуристы сильно раскрылись с артистической стороны. Вы видите «Ледниковый период» только на Первом канале, а я видел «Кармен» в ледовой постановке Ильи Авербуха с Татьяной Навкой в роли Кармен. И это был очень классный ледовый спектакль, один из лучших, которые я видел. Вы что, думаете, что они бабло просто стригут? Ничего подобного.

Но меня, конечно, не звали в «Ледниковый период» – это будет просто смешно, даже в жюри. Там судьи сидят не для того, чтобы разбираться в фигурном катании. Там есть своя роль у судей, любой телевизионный продукт делается по абсолютно четким законам».

Плющенко или Ягудин?

«В молодости, когда катались, был Плющенко, а потом Ягудин. Я болел за Плющенко, мне он в конце 1990-х – начале 2000-х в молодости нравился чуть больше. Мне даже родители потом говорили: «Ты был единственным журналистом, кто так защищал Плющенко в Ванкувере». Я же все разобрал, как засудили Плющенко. Его же засудили не в произвольной программе, а придержали в короткой, чтобы Лайсачеку дать эту возможность. А потом Женя вышел в микст-зону, и я спросил: «Почему не было второго четверного? С ним было бы второе золото». Он говорит: «Лучше я стабильно, железно, чтобы точно на пьедестале быть».

А потом уже я пересматривал задним числом, и понятно, что Ягудин суперски катался. Но на тот мой юношеский взгляд мне больше нравился Плющенко, с этой его хореографией. Но потом сравнивал их программы и понимал: да, Леха Ягудин – очень крутой катальщик».

Загитова или Медведева?

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

«Медведева. Потому что она выиграла несколько сезонов подряд. Она не ярчайшая вспышка на небосклоне. Она – человек, который своим трудом, характером, преданностью начала поднимать фигурное катание на ту высоту, на которой оно сейчас есть».

Тутберидзе или Плющенко?

«Вы сказали: «Плющенко с Рудковской», но нужно понимать, что Рудковская ни к чему. Я ни за кого, просто Тутберидзе – тренер, который с командой пашет больше десяти лет. И то, чего Этери добилась, – абсолютно заслуженный результат того, что она создала систему и команду. И это делается только так. Я не знаю, почему в России ее любят, а на Западе не очень. Может, завидуют. А кого из наших тренеров они на Западе любят? Наверное, никого».

О шоу-бизнесе в спорте

Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, Кубок Первого канала Фото: Getty Images

«Спорт – это не шоу-бизнес. Спорт живет по другим законам. Но раскрутка спорта – это шоу-бизнес. Но в основе своей спорт – другое, это жесткая история, история про личностей и очень часто про удачу. Не всегда, но ее должно быть чуть. Шоу-бизнес построен на пиаре, спорт построить на пиаре невозможно. И не получится. Но законы шоу-бизнеса должны работать, когда у тебя есть продукт и ты начинаешь его раскручивать и продавать. Тогда 100% происходит такое слияние».

О словах про Трусову после ЧМ-2021

«Журналисты из мира фигурного катания не согласны со мной [насчет Трусовой]? Это их право. А Татьяна Анатольевна [Тарасова], например, сказала то же самое, только другими словами.

Если честно, я [за хейтом] не слежу. Был момент. Мне вдруг Яндекс подкинул заголовками слова Журанкова о Трусовой. Думаю: «Нифига себе. До чего народ дошел?!» Я открыл комментарии и обалдел. Там было под 700 лайков: «Журанков прав!», «Я согласна с Журанковым», «Журанков сказал правильно»!

Думаю: ничего себе, вот это да. Но я не стал вчитываться, поржал. Даже не поржал – мне стало приятно, что многие люди правильно понимают то, что происходит в жизни, и фигурное катание видят очень тонко и правильно. Это здорово! Значит, вид спорта не превращается в эту желтизну, он остается каким-то своим чистым по натуре. И многие болельщики это прекрасно видят. Мне это приятно».

Фигурное катание «Спорт – это не шоу-бизнес». Журанков – о Рудковской в фигурке ВЧЕРА В 09:08