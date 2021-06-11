Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в парном катании Алена Савченко объявила, что продолжит свою карьеру в сборной США. Ранее фигуристка представляла Германию в паре с Бруно Массо, который возобновлять карьеру отказался.

«Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе жизни и карьеры. С нетерпением жду захватывающего будущего в США», – цитирует Савченко сайт немецкой федерации фигурного катания

«Мы не хотим бросать камни на пути Алены Савченко после всего, что она сделала для немецкого фигурного катания, и желаем ей всего наилучшего в новой главе жизни. Если она решит однажды вернуться, наши двери всегда открыты для нее», – прокомментировала ситуацию представитель федерации Клаудиа Пфайфер.

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Савченко завоевала 23 международные медали для сборной Германии.

В апреле 2021 года Алена уже объявляла о завершении спортивной карьеры.

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