Американский фигурист Джейсон Браун признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей, которые стали моими образцами для подражания. Будь то члены семьи, тренеры, фигуристы, учителя, друзья или другие люди, с которыми мне довелось пересекаться, мое восприятие того, каково это быть ЛГБТК+, было далеко не одномерным.

Я всегда считал невозможным и, честно говоря, опасным изобразить или сформировать стереотипы о какой-либо одной группе одним единственным мазком. Разнообразие людей, которых я встречал на своем пути, показало мне, что каждый сам по себе индивидуален. Никакой опыт или личность не являются одинаковыми, просто люди находят свою личность, свой голос и признают свои истины своими собственными уникальными способами.

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Джейсон Браун Фото: Getty Images

Я всегда находил красоту в том, чтобы принимать любовь во всех ее проявлениях. Я никогда не сомневался в своей сексуальности и даже не задумывался о ней, потому что это не имело значения. Я такой, какой я есть, и мне повезло, что меня всегда окружали люди, которые заставляли меня чувствовать, что этого достаточно. Я понимаю, что многие сталкиваются с другой реальностью. История не всегда была доброй, и борьба за равенство и принятие продолжается. Нет сомнений в том, что моя жизнь улучшилась благодаря людям вокруг меня, у которых хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кто они есть. И за это я говорю спасибо.

Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться для каждого человека по-своему. Моя разворачивается прямо сейчас. Я гей, и эта история все еще пишется», – сообщил Браун в инстаграме.

На зимних Олимпийских играх-2014 в Сочи Джейсон Браун стал бронзовым призером командного турнира в составе сборной США.

Также за сборную США фигурист выигрывал золото, серебро и бронзу на командных чемпионатах мира, а на юниорских чемпионатах мира – серебряные и бронзовые медали.

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