Сын олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании-2006 Евгения Плющенко Александр стал самым популярным действующим фигуристом России.

По состоянию на 13 июня Гном Гномыч набрал 893 тысячи фолловеров. Он обошел двукратную вице-чемпионку Олимпиады-2018 Евгению Медведеву, у которой в инсте 891 тысячи подписчиков. У золотой медалистки Игр в Пхёнчхане Алины Загитовой 886 тысяч фолловеров.

У лидеров женской сборной России намного меньше поклонников. У Александры Трусовой 261 тысяча подписчиков, у Анны Щербаковой – 182 тысячи, у Алены Косторной – 155 тысячи, у Камилы Валиевой – 109 тысяч.

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При этом отец Александра Евгений Плющенко набрал в инстаграме 794 тысячи фолловеров, но он завершил карьеру в марте 2017 года. Из всех фигуристов Гном Гномыча опережает в инсте только чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка. У жены пресс-секретаря президента России 1,3 миллиона подписчков.

В мае 2021 года Плющенко-младший победил на турнире Москомспорта «Скоро лето» в первом юношеском разряде. Он тренируется в академии отца «Ангелы Плющенко».

В сентябре в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской появился второй сын Арсений. Он родился от суррогатной матери.

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