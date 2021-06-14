Артист балета Сергей Полунин известен любовью к эпатажу. За высказывания в инстаграме с ним разорвали соглашения ведущие европейские театры. Сейчас Полунин работает в России вместе с фигуристкой Еленой Ильиных, с которой он создал семью.

Об отношениях

Собчак: Через два месяца после знакомства уже в балете!

Фигурное катание Ильиных снялась в новом клипе певицы Sia 19/05/2021 В 06:50

Ильиных: И беременная.

Полунин: У меня есть это свойство, талант увидеть человека, его потенциал. Я понял интуитивно, что будет круто совместить балет и танец Елены.

Сергей Полунин Фото: Getty Images

Собчак: Есть известное правило, что хирурги своих родственников не оперируют, потому что ты должен быть лишен эмпатии. Как у вас?

Полунин: Когда с близким человеком танцуешь, это еще больше ответственности, конечно. Я всегда по-хорошему завидовал оперным певцам, потому что они хоть и вместе поют, но все равно по разным углам стоят.

Ильиных: У меня так, мне кажется, не бывает. Но мы договорились. Я поначалу вообще не хотела, он говорит: «Мы либо делаем, либо не делаем. Я хочу, чтобы ты там участвовала». «Ну зачем мне вот это, позориться». А потом, раз я согласилась, значит, нужен профессиональный подход. Многие говорили: «Ой, взяли, потому что муж продюсер». Для меня самой большой оценкой было, когда мама пришла на первый показ. Она всегда очень критически относится. Она пришла и говорит: «Мне так понравилось». А ей даже на Олимпиаде не понравилось. Ей понравилось, но у нее есть всегда, к чему придраться.

Собчак: Лена, можешь вспомнить, когда ты прямо жестко сказала: «Сережа, этого не делай, это ошибка»?

Ильиных: Это сложнее. Мне кажется, последний пост про Трампа – я сказала, что не надо. При том, что мы прилетели в Америку. «Что-то так хочется, – говорит, – Трампа поддержать. Ну мы сейчас сюда приехали, этого точно не нужно делать». А потом мы сидим с его мамой на кухне, он лег спать, я открываю инстаграм и смотрю, там Трамп.

Об имени сына

Собчак: Илон Маск своего ребенка назвал X Æ A-12 (Икс Эш Архангел). Вы своего назвали Мир. Это такая была дань экстравагантности? Мы – не как все?

Полунин: Было много у нас вариантов, Лена мне дала возможность выбрать.

Ильиных: Ну, это была моя, наверное главная ошибка.

Собчак: То есть это твое было имя полностью? Лена, ты не сопротивлялась?

Ильиных: Я посопротивлялась предыдущему имени – Адольф.

Полунин: Мне показалось, оно такое благородное, красивое имя. Это благородный волк в переводе с немецкого.

Собчак: Послушай, я знаю твою любовь к саморазрушению и панку, но ты понимаешь, что вкупе с твоей татуировкой коловрата, которая, конечно, коловрат, но можно ее трактовать и как свастику, еще и ребенок с именем Адольф... Это не просто кэнсел, тебя бы обвинили в неонацизме.

Полунин: Имя мощное, и кто-то когда-то должен его очистить.

Ильиных: Он решил, что это должна быть наша семья, наш ребенок.

Сергей Полунин и Елена Ильиных Фото: Getty Images

Полунин: Потом мы посчитали, да, нехорошо миссию давать ребенку. Пусть он сам ее выберет.

Ильиных: В общем, как вы понимаете, после того, как я боролась с именем Адольф, с именем Мир я не сопротивлялась Это было максимально комфортно для меня.

Полунин: Была мысля про Владимирпутин.

Собчак: Имя Владимирпутин?

Ильиных: Ну, мы шутили об этом.

Собчак: А что тогда просто не Путин?

Ильиных: Был вариант такой тоже.

Полунин: Самое первое, что он узнал, это где Путин (у Полунина тату с лицом президента РФ на груди – Eurosport.ru).

О видео для певицы SIA

Собчак: А SIA сама вышла на вас?

Полунин: Нет, это было желание Лены.

Ильиных: Изначально Сережа предложил себя в качестве режиссера. Сначала он просто предложил сделать что-то для меня, он автоматически стал режиссером и директором этого видео.

Собчак: Мечта любой женщины – пришел и сказал: «Хочу для тебя что-то сделать». Так было?

Ильиных: Ну, примерно, да. А после того как у нас уже была песня, мы сделали этот клип, и Warner Music показали менеджменту SIA. Она сказала, что хочет использовать как музыкальное видео на своем канале.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Ильиных будет работать в академии Плющенко 08/08/2020 В 17:20