Французский фигурист Кевин Аймоз признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Спортсмен рассказал о своей гомосексуальности в рамках документального фильма Canal Plus «Мы должны поговорить».

«Я чувствую себя свободным, в мире с самим собой и, прежде всего, сильнее, чем когда-либо. Когда меня попросили принять участие в этом документальном фильме, я не сразу согласился. А затем, наконец, сказал себе: «Почему бы и нет». Я не чувствовал необходимости говорить об этом публично. Но мне нужно было сделать это, чтобы будущие поколения могли спокойно существовать в мире спорта.

Спасибо технической команде и всем создателям этого великолепного документального фильма за их смелость и внимание к деликатной теме. Пяти другим спортсменам, которым хватило мужества открыть свое сердце. Браво! Мы сделали это, ребята. Моему партнеру, который почти два года разделяет со мной жизнь и поддерживает в каждом шаге. Моей семье и лучшей подруге, которые приняли меня таким, какой я есть, и были рядом в самые трудные времена. Моему тренеру Сильвии, которая сопровождала меня на множестве турниров.

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Я надеюсь, что этот репортаж поможет наконец-то стать самими собой всем, подросткам, спортсменам, взрослым, которые еще не сумели обрести полноценную жизнь. Сегодня я чувствую себя сильнее, чем когда-либо», – написал Аймоз в инстаграме.

Кевин Аймоз – бронзовый призер финала Гран-при-2019, четырехкратный чемпион Франции в одиночном катании.

Занимает 12-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

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