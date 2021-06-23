Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут 11 и 12 сентября на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Город уже принимал соревнования в прошлые годы, и организаторы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

«Урал-пресс» сообщает, что в первый день участники контрольных прокатов исполнят короткие программы (танцевальные дуэты – ритм-танец); 12 сентября – произвольные. Перед выступлениями на публике будут проведены тренировки и консультации с судьями и техническими специалистами, которые оценят программы и дадут ценные рекомендации.

В женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова; резерв – Алена Косторная и Елизавета Нугуманова. В мужском одиночном – Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резервный состав вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

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У спортивных пар новые программы покажут дуэты Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. В танцах на льду – Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Отметим, что это не официальные списки участников контрольных прокатов, а фамилии фигуристов, вошедших в состав национальной команды. Поэтому в составе могут быть произведены замены.

Контрольные прокаты не оцениваются на публике.

В сезоне-2020/21 российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате мира.

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