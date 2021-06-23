Фигурист Владимир Самойлов, бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство на польское и получил разрешение на переход.

«Самойлов получил наше разрешение представлять Польшу. Тренироваться он будет тоже в Польше. За какую страну спортсмен получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться», – приводит слова президента ФФККР Александра Горшкова «РИА Новости»

Самойлов – победитель и призер этапов Кубка России и юниорского этапа Гран-при.

Лучшее достижение фигуриста на чемпионатах России – шестое место место в 2018 году.

Также о намерении выступать за Швейцарию объявил Егор Мурашов.

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