Фигурист Владимир Самойлов, бывший ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, сменил спортивное гражданство на польское и получил разрешение на переход.
«Самойлов получил наше разрешение представлять Польшу. Тренироваться он будет тоже в Польше. За какую страну спортсмен получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться», – приводит слова президента ФФККР Александра Горшкова «РИА Новости».
- Самойлов – победитель и призер этапов Кубка России и юниорского этапа Гран-при.
- Лучшее достижение фигуриста на чемпионатах России – шестое место место в 2018 году.
- Также о намерении выступать за Швейцарию объявил Егор Мурашов.
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