Серебряный призер Олимпиады-1998 в танцах на льду Олег Овсянников оценил возможность двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой перейти в парное катание из одиночного. Предположение возникло на фоне ее тренировок в паре с Александром Энбертом для ледового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Не могу говорить конкретно о Евгении Медведевой. Но в принципе в переходе из одиночного катания в парное нет ничего невозможного. Один из самых сложных видов спорта – парное катание. Но я ничуть не удивлюсь, если это произойдет. Мы не знаем, собралась ли она всерьез заниматься парным катанием. Зная ее характер, могу сказать, что она человек целеустремленный и умеющий добиваться своего.

Энберта я прекрасно знаю, это хороший и сильный партнер. Думаю, что у них вполне получится. Во всяком случае, тонкостям и азам он ее научит. Подстроиться ей будет несложно – она хорошая одиночница, умеет прыгать, она верткая, тело ко всему готово. Чуть-чуть подкачать ручки для нее не будет проблемой.

Фигурное катание Журанков: «Медведева лучше Загитовой, она не разовая вспышка» 07/06/2021 В 12:09

Группировки, совместное вращение она тоже сможет сделать – о чем говорить, если танцоры у нас уже лучше, чем парники, крутятся. Будет очень интересно посмотреть на нее в шоу. Если они привезут его в Москву, если не будет локдаунов и ничего не закроют, я с удовольствием схожу. А Жене могу только искренне пожелать удачи», – цитирует Овсянникова «Газета.Ру»

Медведева не выходила на соревновательный лед с декабря 2019 года.

В «Анне Карениной» она исполнит роль Кити Щербацкой.

Фигурное катание Матыцин ответил, выступят ли Загитова и Медведева на ОИ-2022 29/05/2021 В 07:37