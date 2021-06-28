В московском ледовом катке «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» протекла крыша.
«В нашем любимом «Хрустальном» спа-процедуры совмещаем с тренировочным процессом», – сообщается в инстаграме команды Этери Тутберидзе.
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- В районе Коньково, где располагается каток, прошел сильный ливень.
- В здании «Хрустального» обещали выполнить капитальный ремонт. Как говорил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, снаружи у объекта обновят стены и цоколь, обустроят навесную фасадную систему с утеплением и облицовкой. Также планировалось структурное остекление фасада.
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