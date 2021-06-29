Пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила, кто примет участие во всех этапах Гран-при нового сезона.
1-й этап Гран-при в Лас-Вегасе, с 22 по 24 октября
- Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.
- Мужчины: Артур Даниэлян и Даниил Самсонов.
- Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
- Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
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2-й этап Гран-при в Ванкувере, с 29 по 31 октября
- Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная.
- Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко.
- Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
- Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
3-й этап Гран-при в Чунцине, с 5 по 7 ноября
- Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.
- Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.
- Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков.
- Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.
4-й этап Гран-при в Токио, с 12 по 14 ноября
- Женщины: Александра Трусова и Дарья Усачева.
- Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Даниил Самсонов.
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
- Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов.
5-й этап Гран-при в Гренобле, с 19 по 21 ноября
- Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.
- Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниэлян и Андрей Мозалев.
- Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
- Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
6-й этап Гран-при в Сочи, с 26 по 28 ноября
- Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева + вакантное место.
- Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко + вакантное место.
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин + вакантное место.
- Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин + вакантное место.
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