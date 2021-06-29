Опубликовано 29/06/2021 в 16:46 GMT

Пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила, кто примет участие во всех этапах Гран-при нового сезона.

1-й этап Гран-при в Лас-Вегасе, с 22 по 24 октября

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева. Мужчины: Артур Даниэлян и Даниил Самсонов.

Артур Даниэлян и Даниил Самсонов. Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

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2-й этап Гран-при в Ванкувере, с 29 по 31 октября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная. Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко. Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

3-й этап Гран-при в Чунцине, с 5 по 7 ноября

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова. Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.

Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда. Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков. Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.

4-й этап Гран-при в Токио, с 12 по 14 ноября

Женщины: Александра Трусова и Дарья Усачева.

Александра Трусова и Дарья Усачева. Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Даниил Самсонов.

Макар Игнатов, Александр Самарин и Даниил Самсонов. Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов.

5-й этап Гран-при в Гренобле, с 19 по 21 ноября

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.

Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниэлян и Андрей Мозалев.

Дмитрий Алиев, Артур Даниэлян и Андрей Мозалев. Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

6-й этап Гран-при в Сочи, с 26 по 28 ноября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева + вакантное место.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева + вакантное место. Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко + вакантное место.

Михаил Коляда, Евгений Семененко + вакантное место. Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин + вакантное место.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин + вакантное место. Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин + вакантное место.

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