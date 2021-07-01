Инфополе вокруг российского фигурного катания снова полыхает – журналисты начали обзвон спикеров с вопросом о Евгении Медведевой и ее переходе в парное катание. Да-да, все обставлено именно так: о смене вида двукратной чемпионкой мира уже порассуждали двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, заслуженный тренер парников Людмила Великова и серебряный медалист Нагано-1998 в танцах Олег Овсянников. Тревожить Татьяну Анатольевну коллеги, вероятно, не решились, и правильно сделали.

Откуда пошли разговоры о переходе Медведевой в парное катание и имеют ли они под собой хоть какой-то намек на правду?

Пересуды о смене амплуа начались в период подготовки Евгении к шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», которое будут показывать в Сочи с 9 июля по 18 сентября. Медведева получила роль Кити Щербацкой, а ее сюжетного мужа, Константина Левина, сыграет Александр Энберт – вице-чемпион командного турнира Пхёнчхана, выступавший в паре с Натальей Забияко, и триумфатор последнего «Ледникового периода».

Фигурное катание «Ничего невозможного». Эксперт – о переходе Медведевой в пары 25/06/2021 В 11:10

В соцсетях ледового спектакля появились фотографии с тренировок – Медведева и Энберт отрабатывали совместные номера и тренировали поддержки, с которыми Евгения раньше не сталкивалась. Но отсутствие опыта у партнерши – не проблема для Александра: актриса Ольга Кузьмина в «Ледниковом» превратилась рядом с ним практически в профессиональную фигуристку.

«У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание – это здорово, но в фигурном катании есть еще несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать. Мне очень повезло с Сашей Энбертом, ведь я была абсолютным новичком в парном катании. Саша только смеялся, если у меня что-то не получалось, а я постоянно стеснялась и извинялась», – рассказала Медведева о тренировках в парном катании и, видимо, как раз этим интервью вызвала поток комментариев.

Зимой похожий бум сорвал якобы переход в биатлон лучшего лыжника России Александра Большунова: он ответил на вопрос «Матч ТВ» о родственном виде спорта, а потом слова «Большунов» и «биатлон» соседствовали в новостных лентах еще недели две. Это был искусственно созданный инфоповод – Большунов не собирался и не соберется в биатлон. Точно как Медведева не собиралась и не соберется в парное катание.

Можно возразить, что по уровню накала и абсурда фигурное катание не равно лыжным гонкам. Разве кто-то предполагал массовый исход спортсменок от Тутберидзе к Плющенко и обратно? Или возвращение к Этери той же Медведевой после неоднозначных слов с обеих сторон?

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Но это тот случай, где сюжетное буйство русской фигурки все-таки не аргумент. Временная переквалификация титулованных одиночниц в парницы для выступлений в ледовых шоу – не новость, и Медведева здесь не первопроходец. В конце 2019-го парные элементы вовсю разучивала Алина Загитова – готовилась к постановке Татьяны Навки «Спящая красавица». Летом 2021-го олимпийская чемпионка будет сценарной партнершей Петра Чернышева в «Руслане и Людмиле», но никто так и не увидел ее в паре на соревновательном льду.

То же самое – о чемпионке Сочи-2014 Аделине Сотниковой, выступавшей в шоу Навки и Евгения Плющенко. В 2016 году с переходом в пары связывали Юлию Липницкую – такое предложение ей сделал известный тренер Олег Васильев. Официально. Правда, через медиа. Сама Липницкая тогда сказала, что на вопросе о парном катании ее мозги отключаются, а Татьяна Тарасова назвала эти разговоры безобразием и хулиганством.

Примерно так можно охарактеризовать и домыслы о Медведевой, которая якобы так хочет выиграть Олимпиаду, что готова сменить вид. Поддержки с Энбертом для шоу нельзя всерьез сравнивать с боевыми элементами парного катания: выбросами и подкрутом. Поддержки четвертого уровня из соревновательных программ парников освоить с листа также невероятно сложно – даже такой обучаемой спортсменке, как Евгения. Именно это объяснил Траньков:

Евгения Медведева Фото: Getty Images

«То, чем сейчас занимается Женя, – это не парное катание. Это называется адажио, когда парень просто поднимает тебя вверх, а ты выполняешь ряд красивых зрелищных элементов. Это не парное катание, не спортивное парное катание – здесь нет выбросов с несколькими оборотами, подкруток. Это в большей степени для ледовых шоу.

Думаю, что Женя, в принципе, поступает правильно, так как будучи разносторонней фигуристкой она сможет выступать в ледовых шоу не только как одиночница, но и с партнером. Такая гибкость всегда приветствуется, но не думаю, что Женя Медведева сменит свою спортивную роль», – заключил двукратный олимпийский чемпион.

Конечно, никто не может говорить за Медведеву, но, скорее всего, ее слова про «попробовать себя в других видах» – исключительно о непривычной и оттого интересной работе. Да, в ледовых шоу одиночники обретают партнеров, а парники иногда ими меняются ради сценарного соответствия.

Возможно, Медведева когда-нибудь найдет соревновательного партнера для парного катания или танцев на льду, начнет тренировки и дебютирует в новом амплуа на турнирах. Но она совершенно точно не переходит в парное катание ради мифического командного золота Пекина-2022, как успели предположить некоторые болельщики. Эта возможность для Евгении закрыта – и в одиночном, и тем более в парном.

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