Старший сын Евгения Плющенко Саша выложил в инстаграм пост, который объявляет о наборе в академию его отца. Возьмут не всех – только 50 человек, и им придется платить по 15 тысяч рублей, чтобы набираться опыта в «Ангелах Плющенко».
«Внимание! Открыт набор в группу начальной подготовки в нашу академию «Ангелы Плющенко» на новый сезон! Бегом звонить! Всего 15 тысяч рублей месячный абонемент! В потрясающих условиях и с тренерами самого высокого уровня. Всего 50 мест в группу начальной подготовки. Две группы! Берем малышей от 3,5 лет», – написал Саша Плющенко в инстаграме.
- Саша Плющенко – 8-летний сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
- «Ангелы Плющенко» – академия, организованная Евгением Плющенко.
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