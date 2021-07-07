Старший сын Евгения Плющенко Саша выложил в инстаграм пост, который объявляет о наборе в академию его отца. Возьмут не всех – только 50 человек, и им придется платить по 15 тысяч рублей, чтобы набираться опыта в «Ангелах Плющенко».

«Внимание! Открыт набор в группу начальной подготовки в нашу академию «Ангелы Плющенко» на новый сезон! Бегом звонить! Всего 15 тысяч рублей месячный абонемент! В потрясающих условиях и с тренерами самого высокого уровня. Всего 50 мест в группу начальной подготовки. Две группы! Берем малышей от 3,5 лет», – написал Саша Плющенко в инстаграме

Саша Плющенко – 8-летний сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Ангелы Плющенко» – академия, организованная Евгением Плющенко.

Фигурное катание Гном Гномыч впервые прыгнул на удочке вместе с отцом 04/06/2021 В 09:23

Фигурное катание Плющенко выехал на лед своей академии на кабриолете Porsche 30/05/2021 В 11:16