Российская фигуристка Алина Загитова посетила Крым. Олимпийская чемпионка опубликовала в инстаграме фото пейзажа.
«Наша Родина», – написала Загитова в сторис.
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Спортсменка посетила международный детский центр «Артек» в Ялте, видео оттуда появилось в аккаунте команды Загитовой.
  • Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
  • В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.
Загитова: «Много раз хотела вернуться. Поживем – увидим»
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