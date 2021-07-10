Российская фигуристка Алина Загитова посетила Крым. Олимпийская чемпионка опубликовала в инстаграме фото пейзажа.
«Наша Родина», – написала Загитова в сторис.
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Журанков: «Медведева лучше Загитовой, она не разовая вспышка»
Спортсменка посетила международный детский центр «Артек» в Ялте, видео оттуда появилось в аккаунте команды Загитовой.
- Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.
- В 2020-м она выступала в шоу, поступила в университет и вела передачу «Ледниковый период» на Первом канале.
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Объявлено, что Загитова не едет на ОИ-2022. Это точно все?