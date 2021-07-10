Российские тренеры по фигурному катанию Алексей Мишин и Тамара Москвина получили премию «За жизненные достижения» от ISU Skating Awards.

Церемония награждения прошла в онлайн-формате, лауреатами также стали олимпийские чемпионы 1984 года в танцах на льду и четырехкратные чемпионы мира Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

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Вели церемонию американские фигуристы Танит и Чарли Уайт.

В этом году ISU Skating Awards ограничился лишь одной номинацией, так как в сезоне-2020/21 многие соревнования отменялись из-за пандемии коронавируса.

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