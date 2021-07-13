Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева дала блиц-интервью «90 секунд челлендж». На идею натолкнули челленджи футбольных клубов. Задача – за 90 секунд ответить на наибольшее количество вопросов.
– Твой второй любимый вид спорта после фигурного катания?
– Баскетбол.
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– Твой главных страх?
– Проспать весь день. Не знаю, почему так.
– Твой любимый актер?
– Том Харди.
– Кто в вашей группе самый серьезный?
– Алексей Николаевич [Мишин]... Нет, Миша Коляда.
Михаил Коляда
Фото: Getty Images
– Какая у тебя была кличка в детстве?
– А я не знаю… Ну, Лизка-сосиска.
– В чем сила?
– Блин, я ненавижу этот вопрос… Сила в интеллекте!
– Любимая вредная еда?
– Ее очень много, но, наверное, какой-нибудь «Макдональдс».
Вопросы чемпионке мира задавал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
- Туктамышева стала чемпионкой мира в 2015 году, а в 2021 завоевала серебро.
- Фигуристка тренируется в группе Алексея Мишина.
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