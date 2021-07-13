Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева дала блиц-интервью «90 секунд челлендж». На идею натолкнули челленджи футбольных клубов. Задача – за 90 секунд ответить на наибольшее количество вопросов.

– Твой второй любимый вид спорта после фигурного катания?

– Баскетбол.

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– Твой главных страх?

– Проспать весь день. Не знаю, почему так.

– Твой любимый актер?

– Том Харди.

– Кто в вашей группе самый серьезный?

– Алексей Николаевич [Мишин]... Нет, Миша Коляда.

Михаил Коляда Фото: Getty Images

– Какая у тебя была кличка в детстве?

– А я не знаю… Ну, Лизка-сосиска.

– В чем сила?

– Блин, я ненавижу этот вопрос… Сила в интеллекте!

– Любимая вредная еда?

– Ее очень много, но, наверное, какой-нибудь «Макдональдс».

Вопросы чемпионке мира задавал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Туктамышева стала чемпионкой мира в 2015 году, а в 2021 завоевала серебро.

Фигуристка тренируется в группе Алексея Мишина.

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