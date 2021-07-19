Олимпийская чемпионка-2014 Екатерина Боброва стала ведущей Первого канала.
«Наконец-то я могу об этом вам рассказать! Меня переполняют невероятные эмоции! Собственная рубрика в передаче «Доброе утро» на Первом канале!
Идея проекта изначально принадлежит Андрею (Депутату, мужу Бобровой – Eurosport). Смысл состоит в том, что я, профессиональная фигуристка в хорошей форме, прихожу к спортсменам из разных летних олимпийских видов спорта и пытаюсь за 2 часа освоить хотя бы азы их спорта.
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Чаще всего это невероятно сложно и практически невозможно! Хочется нашему зрителю, болельщикам показать, что даже спортсмену очень сложно освоить новый для себя вид спорта. Ведь только на экране это выглядит очень легко и просто! А по факту спортсмен тратит на это всю свою жизнь, вкладывает все силы, время и энергию!
Когда мы сняли первые ролики своими силами, решили, что это не может остаться только в пределах моего инстаграма и ютьюба. И мы пошли с этой идеей дальше.
Осознав масштаб аудитории после того, как Первый канал заинтересовался, я была на седьмом небе от счастья! И теперь каждое утро на этой неделе вы сможете смотреть нашу рубрику в передаче «Доброе утро» на Первом!
Мне так много хочется вам об этом рассказать! Но это будет чуть позже! А пока буду наслаждаться послевкусием премьеры», – написала в инстаграме фигуристка.
- Екатерина выступала в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым.
- Боброва – олимпийская чемпионка в команде в Сочи и чемпионка Европы 2013 года.
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