Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, которые пропустили весь прошлый сезон, были впервые за полгода проверены инспекторами Российского антидопингового агентства в июне.

В июне РУСАДА также протестировало еще двоих фигуристов из России: серебряного призера чемпионата Европы 2020 года Артура Даниеляна и обладателя бронзы на юношеской Олимпиаде-2020 Даниила Самсонова.

Всего с начала года были протестированы 13 российских фигуристов. В январе и феврале на допинг были проверены парница Александра Бойкова, Анна Щербакова и Михаил Коляда, в марте – партнер Бойковой Дмитрий Козловский, а также танцоры Александра Степанова – Иван Букин и Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, в мае – Дарья Усачева, сообщает ТАСС

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Спортсмены находятся под контролем антидопинговых служб до официального заявления о завершении карьеры.

Алина и Евгения, кроме олимпийских регалий, имеют и золото с ЧМ. Загитова стала чемпионкой мира в 2019 году, Медведева – в 2016-м и 2017-м.

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