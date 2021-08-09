Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала результаты личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, где российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро, а победу отдали израильтянке Линой Ашрам.

«Не понимаю, в чем скандал? Спортсмен вышел, сделал свое, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду, Лиллехаммер-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была та же ситуация. Где Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву...» – написала Баюл в инстаграме.

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Российские гимнастки не сумели выиграть личное многоборье на Играх впервые с 1996 года.

Национальная сборная также стала второй, пропустив вперед сборную Болгарии в командном многоборье.

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