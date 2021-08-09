Международный союз конькобежцев (ISU) обновил рейтинги лучших фигуристов мира у одиночников, в парах и танцах на льду.

У девушек лидирует Анна Щербакова с 2723 баллами, за ней следует Александра Трусова, у которой 2392 очка, тройку сильнейших замыкает японка Рика Кихира – 2271.

Елизавета Туктамышева занимает четвертую строчку, проигрывая Кихире более 300 очков. Алена Косторная – седьмая, Камила Валиева – 23-я. Евгения Медведева (34) опережает Алину Загитову (36) на 42 балла.

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У мужчин возглавляет рейтинг японец Юдзуру Ханю, американец Нэтан Чен – второй, на третьем месте – японец Юка Кагияма. Дмитрий Алиев – шестой, Александр Самарин – 14-й, Михаил Коляда – 24-й.

В рейтинге спортивных пар первенствуют китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на второе место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают четвертую позицию. Следом расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс – на вершине рейтинга в танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые. На шестом месте – Александра Степанова и Иван Букин.

Несмотря на то, что Анастасия Мишина И Александр Галлямов выиграли последний чемпионат мира, возглавить рейтинг им пока не удалось.

Та же ситуация и у Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым в танцах на льду.

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