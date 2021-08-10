Федерация фигурного катания России сообщила о пропуске российскими фигуристами первых двух этапов юниорского Гран-при. Эти этапы пройдут во французском Куршевеле с 18 по 28 августа.

Правительство Франции выпустило постановление, в котором Россия отнесена к «красной зоне» по распространению коронавируса. Граждане России, въезжающие во Францию и не привитые от вируса одобренной в ЕС вакциной, обязаны пройти 10-дневный карантин. Привитые одобренными в ЕС вакцинами проходят недельный карантин, но ни одна из применяемых в России вакцин не одобрена ЕС. Возможность въезда во Францию через транзитную страну также отсутствует.

«Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ISU Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФКР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер. Также ФФКР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на Финал Гран-при среди юниоров в данном сезоне.

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Совет ISU, рассмотрев аргументы, представленные ФФКР, согласился с указанными предложениями. В настоящее время ФФКР согласовывает с ISU возможности перераспределения квот на другие этапы серии», – сказано в пресс-релизе федерации

На первый этап в Куршевель планировали ехать Софья Самоделкина, Мария Захарова, Марк Кондратюк, Егор Рухин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин.

Третий этап Гран-при среди юниоров запланирован в Кошице (Словакия) с 1 по 4 сентября.

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