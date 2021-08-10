Администраторы одного из крупнейших пабликов о фигурном катании «Вконтакте» объявили запрет на выражение эмоций для подписчиков. Исключение – эмоции одобрения и восторга. Пост о запрете на эмоции появился через день после того, как социальная сеть ввела возможность ставить не только обычный лайк, но и эмодзи со смехом, удивлением, восторгом, грустью или злостью.

«В связи с введением в ВК реакций на посты через кнопку «Нравится» в группе объявляется запрет непозитивных реакций. К постам разрешаются только реакции обычного лайка и восторга. За любую другую реакцию подписчиков к постам – бан на неделю с предложением удалить свой лайк с непозитивной реакцией – через отмену этого лайка под постом нажатием кнопки «Нравится». Если лайк со своей непозитивной реакцией будет удален подписчиком, бан снимается. Если лайк с непозитивной реакцией не будет удален подписчиком, может быть применен бан навсегда. При непозитивных реакциях не подписчиков, а также при многократных непозитивных реакциях – бан сразу навсегда. Администрация группы также надеется на появление возможности вообще отключать реакции к постам в сообществах. В таком случае функция реакций в группе будет отключена», – гласило сообщение в группе «Фигурное катание России». Позже его удалили, а затем опубликовали снова и еще раз стерли.

После того, как комичную ситуацию подхватили крупные медиа, паблик отказался от идеи банить пользователей за эмоции и опубликовал новый пост с объяснениями.

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«Сегодня утром у нас в группе был размещен пост о том, что здесь может быть бан за непозитивные реакции к постам. Это вызвало массовое недовольство. Бан за реакции убран из правил группы. Признаем неправоту в бане за использование штатной функции сети. Все забаненные за это сегодня разбанены», – сообщается в группе.

Над инцидентом также пошутил паблик обновлений ВК Live Express, который переделал текст администрации группы о фигурке в угрозы перевести свою страницу в «Мой мир».

Первым на запрет админов обратил внимание обозреватель Евгений Делюкин.

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