Серебряная чемпионка мира 2021 года Елизавета Туктамышева рассказала о программах на олимпийский сезон-2021/22.

«Короткая программа будет очень чувственной, и она мне безумно нравится. Это стиль, который мне идет. Буду выступать под Oblivion в исполнении японской певицы Mísia. Хореограф – Илья Авербух. С Ильей работать безумно легко. Он не только хороший специалист, но и человек. Мы с ним работаем на одной волне, и у нас бывают схожие идеи. Когда ставим программу, понимаем друг друга. Работа с ним идет с наслаждением.

Произвольная – это тоже моя любовь. Я заранее, до олимпийского сезона, знала, какую хочу программу. Мне безумно нравится Восток, и я с Алексеем Николаевичем заранее решила поговорить, как ему эта идея. Удивительно, но он сразу согласился. Никита Михайлов нашел очень крутую музыку, скомпоновал, и я прямо наслаждаюсь, когда катаю. Мне безумно близки эти мотивы, безумно это нравится. Надеюсь, зрители и все представители фигурного катания тоже оценят.

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Конечно же, работаю над сохранением тройного акселя, над стабильностью. Важно не только сохранить аксель, но и чтобы все элементы были выполнены хорошо. Работаем над каждым элементом, над вращениями. Стараемся сделать так, чтобы программа была интересная и чтобы ее было интересно смотреть от начала и до конца», – сказала Туктамышева в эфире «Радио Зенит».

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года.

Также Лиза выиграла командный чемпионат мира в 2021 году.

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