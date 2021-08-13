Не успела утихнуть новость о «нетолерантной» фигуристке Татьяне Навке, как грянуло очередное громкое высказывание. Теперь призер Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на новость об участии трансгендеров в фигурном катании. Его слова понравятся точно не всем.

«Совсем с ума сошли. Одно дело разрешить женщинам соревноваться с мужчинами – ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин?

Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть», – приводит слова Жулина ТАСС

Фигурное катание «Безумно нравится Восток». Туктамышева – о новых программах 2 ЧАСА НАЗАД

Недавно Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию.

Татьяна Навка ранее раскритиковала испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса.

Фигурное катание Админы паблика ВК о фигурке запретили подписчикам выражать эмоции 10/08/2021 В 18:58