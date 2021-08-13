Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Согласно принятому регламенту ISU , сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений при условии наличия заявления о том, что его гендерная индентичность – мужчина. ISU выдаст специальный сертификат, подтверждающий право на участие в соревнованиях под эгидой организации.

Сменившие пол мужчины могут выступать на соревнованиях, только если общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования. В случае несоблюдения этого требования, право фигуристки на участие в женских соревнованиях будет приостановлено на год. При этом спортсмен не может принимать участие в соревнованиях мужчин на протяжении четырех лет после смены пола.

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Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард стала первым трансгендером, который выступил на Олимпийских играх.

Многие тренеры и экс-фигуристы России негативно высказались о нововведениях.

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