В американском Бостоне на турнире Cranberry Cup состоялись соревнования спортивных пар. Победу праздновал российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов. В произвольной программе они сумели превзойти личный рекорд на 4,4 балла (151,66). Это их первая победа под руководством Этери Тутберидзе.

Cranberry Cuр, спортивные пары, итоговое положение:

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 227,63

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 205,87

3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 195,28

Фигурное катание Тарасова и Морозов – старт Тутберидзе в парах. Получится? 28/04/2021 В 06:15

О переходе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к тренеру Этери Тутберидзе стало известно в конце апреля. Максим Траньков также продолжил работу с парой.

На последнем чемпионате мира в шведском Стокгольме пара заняла четвертое место.

Фигурное катание «Не надо исключать». Тарасова и Морозов могут уйти к Тутберидзе 12/04/2021 В 16:32