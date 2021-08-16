В американском Бостоне на турнире Cranberry Cup состоялись соревнования спортивных пар. Победу праздновал российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов. В произвольной программе они сумели превзойти личный рекорд на 4,4 балла (151,66). Это их первая победа под руководством Этери Тутберидзе.
Cranberry Cuр, спортивные пары, итоговое положение:
- 1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 227,63
- 2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 205,87
- 3. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 195,28
Фигурное катание
Тарасова и Морозов – старт Тутберидзе в парах. Получится?
- О переходе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к тренеру Этери Тутберидзе стало известно в конце апреля. Максим Траньков также продолжил работу с парой.
- На последнем чемпионате мира в шведском Стокгольме пара заняла четвертое место.
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