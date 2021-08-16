Этап Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине отменили из-за коронавируса.
«К сожалению, ввиду ограниченного количества международных рейсов в города Китая и соответствующих ограничений по профилактике COVID-19 концепция «пузыря» не может быть реализована», – гласит сообщение на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
- В составе сборной России на Гран-при в Чунцине были заявлены Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков.
- Соревнования должны были состояться с 4 по 7 ноября.
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