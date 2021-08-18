Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала заявление ISU о политике в отношении трансгендеров в фигурном катании.

В заявлении ISU говорится, что для перехода из женской категории в мужскую спортсмен должен письменно заявить в ISU о том, что его гендерная идентичность – мужчина. Для перехода из мужской категории в женскую общий уровень тестостерона должен составлять менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. Фигурист может передумать и вернуться в свою первоначальную категорию, но не ранее чем через 4 года с момента своего первого соревнования после перехода.

«Вот это да! Мужская художественная гимнастика – это, оказывается, цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры. Т. е. ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определенных условий. Но все же».

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Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» – написала Слуцкая в инстаграме.

Слуцкая – серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 и бронзовый Турина-2006.

На Играх-2020 в Токио выступил тяжелоатлет-трангендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

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