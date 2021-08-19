Межсезонье пролетело незаметно, и пришло время зимним видам начинать сезон-2021/22. Традиционно одними из первых стартуют фигуристы, они начинают с юниорских соревнований и, в частности, серии Гран-при. Первый этап состоится во французском Куршевеле с 19 по 21 августа. Но продолжающаяся пандемия коронавируса уже вносит коррективы. Изменения, безусловно, будут происходить в течение всего сезона с поправкой на текущую ситуацию и ограничения в разных странах. Сезон толком не успел начаться, а российские юниоры вынуждены пропустить первые два этапа во Франции. Что известно на данный момент, есть ли возможность у пропустивших отобраться в финал Гран-при?

Какие этапы запланированы?

По плану собираются провести семь этапов и финал серии, а именно:

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1-й этап: Куршевель, Франция, 19-21 августа;

2-й этап: Куршевель, Франция, 25-28 августа;

3-й этап: Кошице, Словакия, 1-4 сентября;

4-й этап: Красноярск, Россия, 15-18 сентября;

5-й этап: Любляна, Словения, 22-25 сентября;

6-й этап: Гданьск, Польша, 29 сентября – 2 октября;

7-й этап: Линц, Австрия, 6-9 октября;

Финал Гран-при: Осака, Япония, 9-12 декабря.

Софья Акатьева Фото: Getty Images

Вероятны ли отмены?

Пока об отменах этапов, как случилось с китайским этапом взрослой серии Гран-при, речь не идет, но возникли другие проблемы. За неделю до начала соревнований в Куршевеле Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила о пропуске российскими фигуристами двух французских этапов. Это случилось из-за того, что правительство Франции обнародовало постановление, по которому Россия относится к «красной» зоне относительно распространения коронавируса.

Спортсменам, въезжающим во Францию и не привитым от вируса одобренной в ЕС вакциной, предписали пройти 10-дневный карантин. Так как ни одна из применяемых в России вакцин не одобрена ЕС, то под эти ограничения подпадала вся команда и физически не могла бы успеть принять участие в соревнованиях.

Что делать в этой ситуации?

«Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ISU Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФКР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер.

Также ФФКР было предложено пересмотреть критерии отбора участников на финал Гран-при среди юниоров в данном сезоне.

Совет ISU, рассмотрев аргументы, представленные ФФКР, согласился с указанными предложениями. В настоящее время ФФКР согласовывает с ISU возможности перераспределения квот на другие этапы серии», – говорится в пресс-релизе, выпущенном ФФКР.

Александр Горшков Фото: Getty Images

Подробнее ситуацию прокомментировал глава Федерации Александр Горшков.

«Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку. В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении (Любляна). Главное, что в ISU пошли нам навстречу и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно. Также правильно, что поменяют систему отбора в финал Гран-при, это сделано по просьбе нашей стороны», – сказал Горшков.

Так что с отбором в финал серии?

Ранее отбор происходил по сумме очков, начисляемых спортсменам в соответствии с занятыми местами на этапах. Но это было резонно при равном количестве участников на каждом из этапов. При перераспределении юниоров по этапам неизбежно, что в одних странах сможет выступить большее число участников, в других – меньшее. По информации «Телеспорта» , отбираться в финал юниорского Гран-при участники будут по лучшей сумме баллов, набранных в ходе прокатов на двух этапах.

Всем хватит места и можно ли соблюсти справедливость?

В ISU пришли к выводу, что соблюсти равные и честные условия для всех участников юниорского Гран-при в этом сезоне практически невозможно. Поэтому решено создать особую форму запросов для перераспределения участников на другие этапы (приоритет невакцинированным участникам из «красных» зон, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям или из-за слишком юного возраста, либо вакцинированным не признанной в принимающей стране вакциной), а процесс квалификации в финал Гран-при изменить на отбор участников по решению вице-президента ISU Александра Лакерника. При слишком сложной логистической ситуации ISU оставляет за собой право отменить этап или участие любого спортсмена без предоставления ему альтернативы.

Кто из россиян поедет на 3-й этап в Кошице и на 4-й в Красноярск?

Пока известно, что на оставшиеся этапы планируется заявлять не менее четырех российских фигуристов в одиночных дисциплинах. Из-за того, что этапы, начиная с третьего, будут перегружены по числу участников, схему отбора на них, возможно, будут корректировать дополнительно.

На данный момент Международный союз конькобежцев внес изменения в состав участников третьего и четвертого этапов юниорского Гран-при.

Егор Рухин Фото: Getty Images

На третий от России заявлены:

Юниоры: Владислав Дикиджи, Александр Голубев, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Владислав Дикиджи, Александр Голубев, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков. Юниорки: Софья Муравьева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина.

Софья Муравьева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина. Танцы на льду: Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий.

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Маргарита Свистунова – Дмитрий Студеникин, Софья Тютюнина – Александр Шустицкий. Пары: Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Полина Костюкович – Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

А вот российская заявка на четвертый этап:

Юниоры: Андрей Анисимов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Федор Зонов.

Андрей Анисимов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Егор Рухин, Федор Зонов. Юниорки: Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина.

Софья Акатьева, Елизавета Куликова, Дарья Садкова, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина. Танцы на льду: Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Анна Румак – Глеб Гончаров, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов.

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Ольга Мамченкова – Марк Волков, Анна Румак – Глеб Гончаров, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов. Пары: Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Петушкова – Евгений Маликов, Екатерина Сторублевцева – Артем Грицаенко.

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