Фигуристка Оксана Баюл, выигравшая Олимпиаду под флагом Украины, заявила, что отказывается от украинского гражданства.

«В Конституции Украины записано, что в Украине разрешено только единственное гражданство. По украинскому законодательству, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, то он по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала Баюл в инстаграме, добавив, что больше ничего никому не доказывает.

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Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она выиграла Игры-1994 в Лиллехаммере.

Баюл уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

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