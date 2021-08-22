Фигуристка Оксана Баюл, выигравшая Олимпиаду под флагом Украины, заявила, что отказывается от украинского гражданства.
«В Конституции Украины записано, что в Украине разрешено только единственное гражданство. По украинскому законодательству, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, то он по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», – написала Баюл в инстаграме, добавив, что больше ничего никому не доказывает.
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  • Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она выиграла Игры-1994 в Лиллехаммере.
  • Баюл уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.
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