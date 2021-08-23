Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, кого считает самой близкой подругой.
«Моя самая любимая и близкая подруга – это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной.
Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться! Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе», – цитирует 19-летнюю Загитову Puma.
Фигурное катание
Медведева выше Загитовой в обновленном рейтинге ISU
- Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она не соревновалась.
- Фигуристка участвует в ледовых шоу и спектаклях.
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