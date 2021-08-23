Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, кого считает самой близкой подругой.

«Моя самая любимая и близкая подруга – это сестра Сабина. Мы всю жизнь вместе! Она меня поддерживает каждый день, говорит добрые слова поддержки, если у меня что-то не получается. Радуется всем моим достижениям и с большим желанием воплощает разные идеи вместе со мной.

Иногда даже учит меня, как быть в той или иной ситуации, и я к ней прислушиваюсь. А как мы любим потанцевать и подурачиться! Знаю, о женской дружбе сказано и написано много, но она точно есть, и женщины сильнее, когда они вместе», – цитирует 19-летнюю Загитову Puma

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Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. С тех пор она не соревновалась.

Фигуристка участвует в ледовых шоу и спектаклях.

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