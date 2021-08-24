Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью ютьюб-каналу Fametime TV снова вспомнила поражение от Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане, порассуждала о причинах произошедшего и рассказала об отношениях с бывшей соперницей.

Об отношениях с Загитовой

– С Алиной у тебя сейчас какие отношения?

Фигурное катание Загитова рассказала, кого считает самой близкой подругой ДЕНЬ НАЗАД

– Нейтральные, нормальные. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги.

– Тебя беспокоило, что вас сталкивали лбами?

– Я не люблю с людьми быть в плохом отношении. Особенно, когда мне притягивают, что я кого-то оскорбляю. Потому что я это не делала, что, возможно, кому-то что-то показалось, возможно, я была в плохом настроении – такое тоже бывает. Возможно, я злилась. Но я точно знаю, что я человека никогда не обижала. Но когда мне приписывают, что я кого-то оскорбляю и что я вообще такая мразь, ну… Кому это понравится?

– А вы с Алиной как-то это обсуждали?

– У меня был как-то такой разговор на всем этом фоне. Мы, по-моему, из друзей друг друга поудаляли, поотписывались. Потом подписались обратно, вот это все. Я как-то подошла, говорю: может, ну как-то так, отношения же у нас нормальные. Но как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось, я думаю – ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста.

О поражении на Олимпиаде

– Почему на Олимпиаде выиграла Алина?

– Она выиграла набором короткой программы. Технически ее программа была сильнее.

– А почему у тебя была слабее?

– Ну, во-первых, я была травмирована. Тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее чем та, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая. Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу.

– Они испугались, не хотели рисковать?

– Я не знаю. Но так сложилось.

– Ты понимаешь, почему ты тогда плакала?

– Да я-то понимаю, что тогда были за слезы, но я не всегда готова об этом говорить. По крайней мере, не на большую аудиторию. Родные и близкие знают и понимают прекрасно.

– Что ты ощущала, когда ждала оценки?

– Как будто бы мир рухнул. Вот оценки показали, и рассыпалась моя мечта, к которой я шла много лет. С юниоров я к ней шла. Пять лет. Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, что та серебряная медаль на Олимпиаде была моим благословением. Очень часто я сижу и думаю: господи, спасибо, что тогда не дал мне выиграть. Очень много аспектов моей жизни и стремление к личностному росту зависит от того, когда мне чего-то не хватает. Поэтому сидишь и жаждешь знаний, жаждешь усовершенствоваться. Это та огромная сила, которая движет меня вперед.

Этери Тутберидзе, Алина Загитова, Евгения Медведева, Олимпиада-2018 Фото: Getty Images

О трудностях во время тренировок у Орсера

– Самое тяжелое – когда меня называли предательницей родины. Это я вообще никогда не пойму. Соотечественники, люди, которые всю жизнь смотрели фигурное катание и болели за Россию. Только из-за того, что я сменила обстановку, среду своего обитания на Торонто, при этом не сменив страну, за которую выступаю, не сменив патриотические взгляды. Они называли меня предателем родины.

А я делала все это только для того, чтобы продолжить выступать за РФ и радовать болельщиков. Я никогда не понимала, какое право они имеют так говорить. Люди должны расплачиваться за такие слова, и, я не знаю, должна быть уголовная ответственность за это. Если у тебя поворачивается язык говорить такое – значит, у тебя должен повернуться мозг, чтобы отвечать за свои слова.

Медведева не выступала на официальных соревнованиях с декабря 2019 года – она показала короткую программу на чемпионате России, а с произвольной снялась из-за поломки ботинка.

Евгения официально не объявляла о завершении карьеры, она тренируется у Этери Тутберидзе и выступает в шоу Ильи Авербуха.

Фигурное катание Медведева выше Загитовой в обновленном рейтинге ISU 09/08/2021 В 08:45