Евгения Медведева в интервью ютьюб-каналу Fametime TV снова подняла олимпийские темы трехлетней давности, вспомнив, как проиграла Алине Загитовой. По просьбе журналистки фигуристка проанализировала причины поражения – и косвенно обвинила в нем тренерский штаб Этери Тутберидзе. Кажется, Евгения совершенно запуталась в показаниях – это доказывается несколькими цитатами.

Что сказала Медведева?

«Алина выиграла набором короткой программы. Технически ее программа была сильнее». Отчасти это действительно так – но и в произвольной программе Загитова исполнила абсолютно все прыжки во второй половине, а Медведева – только пять элементов из семи. К тому же, Алина имела каскад лутц-риттбергер и более сложную базу как в короткой (34,97 против 33,10), так и в произвольной программе (66,01 против 62,33).

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Дальше Евгении задают резонный вопрос: «А почему у тебя была слабее?» Женя отвечает: «Ну, во-первых, я была травмирована. Тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена произвольная программа, которая была технически намного сильнее чем та, которую я катала на Олимпиаде. Были другой костюм, другая музыка, набор, сложность другая».

На этом стоило бы остановиться, но Медведева продолжает: «Но потом тренеры решили, что мне нужно выполнять старый набор, который попроще. Ну, доверилась. Хотя я очень просила оставить сильную программу. Я не знаю (испугались ли они и не хотели ли избежать риска – Eurosport.ru). Но так сложилось».

Что не так с этими словами?

Фигуристка намекает, что тренеры намеренно не позволили ей исполнять на Олимпиаде более сложную и дорогостоящую программу. Медведева приехала в Пхёнчхан с «Анной Карениной» в постановке Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, а начинала сезон с другой – «Январскими звездами» Ильи Авербуха, которую якобы очень просила оставить. Но комментарии с пылу с жару, данные Евгенией в сезоне-2017/18 до и после Олимпиады, говорят об обратном.

«Неправильно будет сказать, что предыдущая произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, у меня не получилась, – заявила Медведева 15 октября 2017 года. – Напротив, на турнире Ondrej Nepela она собрала очень хорошие зрительские отзывы и была высоко оценена судьями и специалистами. Однако образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила, надо менять».

А вот – интервью Елене Вайцеховской в июне 2018-го, уже после Игр. «От «Карениной» у меня, что называется, крышу сносило. Особенно после этих «Январских звезд», где только платье красивое было. Я была вся в этой программе», – говорила Евгения.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Местоимение «эти» – определенно не то слово, которое употребляют, рассказывая о желаемой программе, которую очень хотелось оставить. Спортсменка явно запамятовала или лукавит. Тренер и хореограф Александр Жулин, который тоже работал с Евгенией и ставил ей некоторые программы олимпийского цикла, в феврале 2020-го также не думал, что она смогла бы выкатать более сложную программу.

«Медведеву обвиняли в том, что она катала один и тот же контент на протяжении всей карьеры у Этери? Слушайте, ну раз она его катала, значит, другого не могла. Мы вместе находились на сборах перед Олимпиадой в Пхенчхане – я сам присутствовал на тренировках, наблюдал. Тренер же не идиот – видит на занятиях, что не надо ставить все прыжки во вторую половину. Если человек падает с прыжка, ему не хватает физических сил, а ставишь два элемента в первую – и он докатывает, значит, надо ставить так. Вот и все.

А вы не думали, что, если бы Евгении поставили каскад тройной лутц-тройной риттбергер, она бы с него упала и, может быть, даже второе место бы потеряла? Этот прыжок у нее был не наработан. Это была не подстраховка со стороны Тутберидзе, а мысли о любимых ученицах – об обеих одинаково. Этери хотела быть честна сама перед собой. Сделала все, что могла, а они должны были разобраться сами, кто лучше», – проанализировал Жулин.

Александр Жулин Фото: Getty Images

Можно построить много теорий против Тутберидзе, и некоторые наверняка окажутся близкими к правде. Но по состоянию после травмы на февраль 2018-го Медведева абсолютно точно не могла перепрыгать Загитову. Она проиграла Алине и чемпионат России в Санкт-Петербурге, и чемпионат Европы в Москве. Евгения не владела каскадом лутц-риттбергер, а перестановка всех прыжков во вторую половину могла бы вручить серебро канадке Кейтлин Осмонд. Но почему-то у нее другое мнение, которое изменилось за три года.

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