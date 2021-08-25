Российская фигуристка Евгения Медведева выбрала идеального мужчину – им стал нападающий сборной России Федор Смолов.

Ведущая предложила Медведевой выбрать из двух мужчин – между Кириллом Капризовым и Смоловым девушка остановилась на футболисте. «Ну, Капризов уже занят, поэтому Смолов, ха-ха-ха!» – заявила фигуристка в интервью ютьюб-каналу FametimeTV.

Между актером Милошем Биковичем и Смоловым Медведева также выбрала Федора. «Спортсмен пусть будет. Смолов», – определила Евгения.

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После Олимпиады в Корее медиа начали писать о романтических отношениях Кирилла Капризова и Алины Загитовой, однако позже хоккеист опроверг слухи.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Загитова и Капризов взяли золотые медали, Кирилл забросил победную шайбу в финале.

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