Призер Олимпийских игр и чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин заявил, что видит связь между трансгендерами, коронавирусом и движением Black Lives Matter.

«Как-то совпало все это: BLM, трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится. Я не думаю, что у нас будет много трансгендеров в женском катании. Чтобы рассчитывать на высокий результат, на такой шаг должен пойти кто-то из первой пятерки у мужчин. Пока я себе такого даже представить не могу. Поэтому проблема мне кажется надуманной. В целом моя позиция неизменна: если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно», – приводит слова Жулина «Чемпионат»

Недавно Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию.

Black Lives Matter – это общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении темнокожих.

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