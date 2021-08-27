Некоторое время назад начались разговоры, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сменить амплуа и переквалифицироваться из одиночниц в парницы. Она вовсю рассуждала о том, что ей интересно попробовать что-то новое, и сперва речь шла о ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Но, похоже, Евгения решила поучаствовать в очередном «Ледниковом периоде», о чем непрозрачно намекнул в сторис инстаграма Алексей Ягудин.

Фигурное катание «Капризов занят, поэтому Смолов». Медведева – об идеальном мужчине ВЧЕРА В 10:57

Евгения Медведева – серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане.

Осваивать азы парного катания она начала с Александром Энбертом.

Фигурное катание Медведева обвинила Тутберидзе в поражении на ОИ. Она заблуждается 24/08/2021 В 12:53