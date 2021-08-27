Некоторое время назад начались разговоры, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева может сменить амплуа и переквалифицироваться из одиночниц в парницы. Она вовсю рассуждала о том, что ей интересно попробовать что-то новое, и сперва речь шла о ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».
Но, похоже, Евгения решила поучаствовать в очередном «Ледниковом периоде», о чем непрозрачно намекнул в сторис инстаграма Алексей Ягудин.
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- Евгения Медведева – серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане.
- Осваивать азы парного катания она начала с Александром Энбертом.
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