Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что он думает о трансгендерной политике ISU в фигурном катании.

«Честное слово, меня передергивает, когда я слышу слово «трансгендер» в контексте фигурного катания. Не поддерживаю политику ISU в этом вопросе. Считаю, что все должны быть на своих местах. Я за четкую работы природы: мужчины соревнуются с мужчинами, а женщины – с женщинами. Другого просто не может быть.

Надо контролировать спорт и оставлять все на своих местах. Я работаю с детьми, и не дай бог у меня начнется вся эта катавасия. Даже боюсь представить, просто ужас какой-то. Издеваться над эстетическим видом спорта нельзя.

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Признаюсь, лет 30 назад я был категорически против того, чтобы девушки занимались самбо и дзюдо. Это так дико смотрелось. Но сейчас женские единоборства ни у кого не вызывают удивления, и это можно понять – тут история про равенство и справедливость. В случае с трансгендерами ситуация совершенно другая: ни о каком равенстве и речи быть не может. Нужно остановиться, потому что это путь в никуда. Нам следует сохранять природное равновесие. Смотреть на мужчин в женском катании будет тошнотворно», – приводит слова Лайшева Sport24

Согласно принятому регламенту ISU, сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений при условии наличия заявления о том, что его гендерная индентичность – мужчина.

Сменившие пол мужчины могут выступать на соревнованиях, только если общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

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