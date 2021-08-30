Волейболистка сборной России Юлия Бровкина поделилась мнением о фигурном катании.
– Немногие знают, но ты начинала совсем не в волейболе. Расскажи о том периоде, когда ты собиралась стать фигуристкой.
– Я особо ничего не помню: была совсем маленькая. Только по фотографиям. Помню только свои выступления, платье, которое мне шила мама, родителей, которые бегали по катку и кидали мне подарки на лед. Мы занимались в подвальном помещении, где нас растягивали. Я даже до сих пор могу сесть на шпагат. Это был милый период.
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– Если бы твои природные данные были скромнее, сейчас бы каталась?
– Фигурное катание – красиво, но я не чувствую, что это мое. Когда они прыгают и крутят тулупы, я понимаю, что не смогла бы так. Это очень травмоопасно. В волейболе как-то помягче. Тем более у нас здесь кроссовки, а не коньки.
– За фигуркой следишь?
– Бывает, но я не делаю это специально.
– Не могу не спросить о вечном – Загитова или Медведева?
– Ой, я не знаю: они обе молодцы, – сказала Бровкина в интервью Sport24.
- Юлия Бровкина – бронзовая медалистка Кубка мира-2019 в составе сборной России.
- 20-летняя волейболистка вошла в состав национальной команды на чемпионат Европы-2021.
- В 1/8 финала Россия сыграет со сборной Беларуси. Матч пройдет 30 августа в 21:00 (мск).
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