Волейболистка сборной России Юлия Бровкина поделилась мнением о фигурном катании.

– Немногие знают, но ты начинала совсем не в волейболе. Расскажи о том периоде, когда ты собиралась стать фигуристкой.

– Я особо ничего не помню: была совсем маленькая. Только по фотографиям. Помню только свои выступления, платье, которое мне шила мама, родителей, которые бегали по катку и кидали мне подарки на лед. Мы занимались в подвальном помещении, где нас растягивали. Я даже до сих пор могу сесть на шпагат. Это был милый период.

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– Если бы твои природные данные были скромнее, сейчас бы каталась?

– Фигурное катание – красиво, но я не чувствую, что это мое. Когда они прыгают и крутят тулупы, я понимаю, что не смогла бы так. Это очень травмоопасно. В волейболе как-то помягче. Тем более у нас здесь кроссовки, а не коньки.

– За фигуркой следишь?

– Бывает, но я не делаю это специально.

– Не могу не спросить о вечном – Загитова или Медведева?

– Ой, я не знаю: они обе молодцы, – сказала Бровкина в интервью Sport24

Юлия Бровкина – бронзовая медалистка Кубка мира-2019 в составе сборной России.

20-летняя волейболистка вошла в состав национальной команды на чемпионат Европы-2021.

В 1/8 финала Россия сыграет со сборной Беларуси. Матч пройдет 30 августа в 21:00 (мск).

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