Русские фигуристки устали ждать шанса в сборной России, поэтому рассматривают смену спортивного гражданства как один из вариантов решения проблемы. Те, кто понимает, что сумасшедшую конкуренцию в сборной не преодолеть, уезжают представлять другие страны. На этот раз Россию покидают сразу две одиночницы. Есть только одна проблема – федерация фигурного катания об этом ничего не знает.

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Как меняют спортивное гражданство?

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Примерно год назад в России была принята система смены спортивного гражданства. Спортсмен, который был членом сборной России, может выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса от иностранной федерации. Если спортсмен участвовал в чемпионатах России (но не был членом сборной), то он может представлять другую страну через год.

Установленные правила – довольно жесткие, но их можно понять. Федерация не хочет допустить повторение биатлонного сценария, когда экс-россиянки Кузьмина и Домрачева приносили олимпийское золото другим государствам. В фигурном катании такого пока не наблюдается, но смена гражданства приобретает массовый характер, и однажды количество все-таки может перерасти в качество.

Побег из России ради шанса выступить в Пекине

МарияТалалайкина

Мария Талалайкина, 19-летняя одиночница, планирует выступать за сборную Италии. Пока официального подтверждения этому не было, да и сама Мария своих тренеров Романа Усатова и Евгения Рукавицына об этом не уведомляла. Однако новость о смене спортивного гражданства Талалайкиной сообщила сначала журналистка Елизавета Царевская:

«Желаю огромной удачи и новых успехов фигуристке Марии Талалайкиной, которая теперь будет представлять Италию на международной арене! Forza Maria».

А затем переход подтвердила и коллега Марии по катку Елизавета Нугуманова, которая, отвечая на вопросы болельщиков в сторис инстаграма, написала:

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать».

Мария Талалайкина Фото: Getty Images

Также ходят разговоры о том, что Талалайкина сменит тренера. Наставницей Марии станет переехавшая в этом году в Италию Ангелина Туренко. Талалайкина и Туренко будут работать вместе в одном из итальянских клубов фигуристов.

Сама Мария не очень известна на большой сцене. В прошлом сезоне она стала лишь девятой на чемпионате России. Последний международный старт в карьере был в сезоне-2017/18. Да еще и в юниорском разряде.

Талалайкина имеет все шансы стать лидером итальянской сборной. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме итальянская фигуристка Лара Наки Гутманн не смогла отобраться в произвольную программу, единолично представляя всю итальянскую команду. Со времен Каролины Костнер фигурное катание в Италии находится в тяжелом положении, поэтому у Талалайкиной есть все шансы занять ее место.

Анастасия Губанова

Переход этой русской фигуристки уже успела анонсировать федерация фигурного катания Грузии:

«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», – говорится в сообщении.

Ранее Губанова добавила грузинский флаг в шапку профиля в инстаграме, а позже опубликовала его в одной из сторис. Ходили слухи, что Анастасия будет выступать в новом сезоне за Армению, но фигуристка их опровергла в комментариях под одним из своих постов.

Анастасия Губанова, ЧР-2019 (Саранск) Фото: Getty Images

18-летняя Губанова, как и Талалайкина, работала с Рукавицыным в Санкт-Петербурге. Затем переехала в Москву к Елене Буяновой, но тренер, по неофициальным данным, выгнала ее из-за лишнего веса и лени. Но широкой публике она известна больше из-за своего скандального заявления в адрес группы Тутберидзе. После четвертого места на чемпионате России в сезоне-2017/18 карьера Анастасия резко пошла на спад, после чего она сказала:

«Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера – Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия».

Из побед у Губановой – финал Кубка России среди юниоров и серебро финала юниорской серии Гран-при. В отличие от Талалайкиной, она еще может попасть в Пекин, если Грузия успела подать заявление на участие спортсменки в олимпиаде не раньше февраля.

Федерация не в курсе

Но в России девушек отпускать в новые сборные не спешат. Несмотря на заявление Грузии и спойлера Нугумановой насчет перехода Талалайкиной, федерация заявляет, что ничего о смене спортивного гражданства спортсменками не слышала.

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил: «Федерация не давала разрешения на выступление за другие страны фигуристкам, которые сейчас обсуждаются в соцсетях. Все остальные вопросы – к соцсетям».

А президент ФФККР Александр Горшков вообще отказался комментировать новости о переходе российских фигуристок в новые сборные, сославшись на то, что «сейчас он очень занят».

Так или иначе, между спортсменками и федерацией фигурного катания нарастает напряжение. И пока не совсем ясно, как из этой ситуации будут выходить фигуристки и успеют ли они оформить все необходимые документы для участия на Олимпиаде в Пекине.

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