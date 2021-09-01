2-4 cентября состоятся соревнования на юниорском Гран-При в Кошице. И снова болельщики будут наблюдать за ставшим принципиальным соперничеством тренеров. Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко привезут учениц для участия на турнире в Словакии. Чего стоит ожидать от юниорок, и кто из наставников одержит триумф в этот раз?

Ученицы Плющенко

Софья Муравьева

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Софье 15 лет, и она одна из самых талантливых учениц «Ангелов Плющенко». На закрытых прокатах в Новогорске Соня показала неплохую форму и готовность к сезону. Фигуристка выделяется красивым и чувственным катанием, умеет вживаться в образ и довольно пластична, что нельзя не отметить с первого взгляда.

Муравьева также очень активно изучает четверные прыжки. В прошлом сезоне усиленно работала над четверным тулупом, в планах даже было показать его на соревнованиях. Однако даже на прокатах она использовала свой прежний, стандартный набор из тройных прыжков.

Вероника Жилина

13-летнюю Веронику после неудачного сезона-2020/21 никто, по большому счету, не ждал на больших соревнованиях – особенно за сборную. Жилина не смогла пройти по критериям отбора в национальную команду. Однако критерии, как и те, кто оценивает успешность выступления фигуристок довольно субъективны. Именно поэтому тренеры Вероники позвали на тренировку представителей Федерации, чтобы показать умения юной фигуристки. Поэтому еще до контрольных прокатов Жилина получила сразу два этапа Гран-при.

Прокаты же показали, что Федерация не ошиблась, дав шанс Веронике. Она выделялась на фоне остальных в техническом плане. Кроме уже знакомых болельщикам тройного акселя и четверного тулупа, в исполнении фигуристки был представлен еще и четверной сальхов. Если Жилина чисто исполнит все заявленные ультра-си, то получит и высокие компоненты. Даже если и нет – от общего балла будет отминусовано будет совсем немного. Вероника планирует показать три четверных (один сальхов и два тулупа) и тройной аксель на Гран-При в Кошице. При этом каскад с четверным тулупом стоит во второй части программы.

Вероника Жилина Фото: Getty Images

Ученицы Тутберидзе

Аделия Петросян

Фигуристке «Самбо-70» 14 лет, ее рост – всего 140 сантиметров. Уже в следующем сезоне Петросян сможет конкурировать с взрослыми фигуристками, а пока представляет Россию на этапе юниорского Гран-при. Аделия показала очень загадочные прокаты в Новогорске с попытками риттбергерных каскадов и четверного тулупа. Вряд ли мы увидим подобные эксперименты в Словкии.

Фигуристка отличается сильной энергетикой на льду и высокой скоростью. В этом сезоне Аделия будет пробовать четверной тулуп, но к началу сезона ее форма пока что далека от идеальной. Прыжки еще только предстоит стабилизировать, а четверной тулуп – закреплять. На данный момент из всех русских фигуристок Петросян выглядит самой нестабильной, именно за нее (и ее гуляющую ось на прыжках) тревожно больше всего.

Аделия Петросян Фото: Instagram

Мария Захарова

13-летнюю Машу Захарову тренирует мама, Анна Царева. Но ее часто по ошибке приписывают к скваду Этери Тутберидзе. Скорее всего, из-за того, что юниорка приписана к «Самбо-70» и занимается в «Хрустальном». Совсем недавно Мария хорошо выступила на юниорском Первенстве Москвы и заняла там второе место. В столице Захарова рискнула и попыталась исполнить четверной тулуп. Не исключено, что она будет рисковать и в Словакии, чтобы претендовать на место в тройке сильнейших.

Маша преображается буквально с каждым сезоном, превращаясь во все более яркую на фигуристку. Прошлый сезон получился несколько скомканным из-за травмы, но теперь Захарова явно набрала форму. Ее программы стильные и очень яркие, техническое выполнение – уверенное. Пока всю картину портит псевдоквад. Но исключать его из программы Мария не собирается.

Расписание этапа

2 сентября

Юноши, короткая программа – 12:30 мск

Пары, короткая программа – 16:00 мск

Девушки, короткая программа – 18:10 мск

Евгений Плющенко Фото: Getty Images

3 сентября

Танцы на льду, ритм-танец – 13:00

Юноши, произвольная программа – 15:35

Пары, произвольная программа – 19:35

4 сентября

Танцы на льду, произвольный танец – 11:30

Девушки, произвольная программа – 14:20

Где смотреть

Все права на фигурку эксклюзивно забрал Первый канал, поэтому юниорский этап Гран-при в Кошице можно посмотреть в прямом эфире на сайте 1tv.ru.

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