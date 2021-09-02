На Гран-при среди юниоров в Кошице (Словакия) короткие программы представили русские фигуристки.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Мария Захарова

Фигурное катание Тутберидзе VS Плющенко на ЮГП в Кошице. У кого больше шансов? ВЧЕРА В 15:09

13-летняя ученица Анны Царевой безошибочно исполнила короткую программу, которая поставлена под Либертанго композитора Астора Пьяццоллы.

Спортсменка начала выступление с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее прокат на 69,04 балла. С этими оценками Мария заняла четвертое место.

Аделия Петросян

Ученица Этери Тутберидзе так же безупречно исполнила программу. Спортсменка начала выступление с двойного акселя, затем исполнила тройной флип, а на вторую половину оставила каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее выступление на 69,30 балла. Это третье место.

Вероника Жилина

И у Вероники короткая программа получилась хорошо. Фигуристка начала с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее прокат на 71,57 балла – второе место.

Короткая программа Жилиной поставлена под композицию «Seven nation army» в исполнении The White Stripes. Спортсменка выступает в роли героини фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн.

Софья Муравьева

Короткая программа Софьи Муравьевой выдалась на славу. Спортсменка выступала в первой разминке под третьим номером. Она начала прокат с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип, а во второй половине исполнила каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили прокат россиянки на 72,52 балла – первое место.

Российский фигурист Илья Яблоков по итогам короткой программы занял вторую строчку, набрав 73,25 балла. Кирилл Сарновский занимает третье место с результатом 71,48 балла.

Результаты пар: 1. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 60,64. 2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 58,20.

Фигурное катание Русские фигуристки хотят выступать за другие страны. ФФКР не в курсе 31/08/2021 В 14:30