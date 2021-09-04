Российские фигуристки, представляющие «Ангелов Плющенко», Вероника Жилина и Софья Муравьева выиграли золото и серебро соответственно на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Кошице, прошедшем со 2 по 4 сентября. Они обыграли воспитанниц Этери Тутберидзе Аделию Петросян и Марию Захарову, занявших третье и четвертое места.

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Итоговые результаты (по сумме двух программ):

Фигурное катание Фигуристки Плющенко лидируют на Гран-при в Словакии 02/09/2021 В 19:42

1. Вероника Жилина (Россия) – 216,92;

2. Софья Муравьева (Россия) – 208,25;

3. Аделия Петросян (Россия) – 201,21;

4. Мария Захарова (Россия) – 190,33;

5. Ким Чэен (Южная Корея) – 188,46.

13-летняя Жилина чисто откатала произвольную программу. Фигуристка сумела прыгнуть три четверных прыжка: сольный четверной сальхов и два в каскадах: четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – двойной тулуп.

Четверной тулуп удался и Аделии Петросян, но этого не хватило, чтобы обыграть Софью Муравьеву, чисто исполнившую программу без четверных: она проиграла и произвольную, и по сумме двух выступлений. Еще одна ученица Тутберидзе Мария Захарова попыталась зайти на четверной тулуп, но упала и не осталась без пьедестала.

Российские фигуристы на этапе в Кошице выиграли еще ряд медалей:

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в соревнованиях спортивных пар, бронза у еще одного российского дуэта – Полины Костюкович и Алексея Брюханова.

Кириллу Сарновскому и Илье Яблокову достались золото и серебро соответственно среди мужчин-одиночников.

В танцах на льду вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третьими – Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Фигурное катание Тутберидзе VS Плющенко на ЮГП в Кошице. У кого больше шансов? 01/09/2021 В 15:09