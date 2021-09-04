Российские фигуристки, представляющие «Ангелов Плющенко», Вероника Жилина и Софья Муравьева выиграли золото и серебро соответственно на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Кошице, прошедшем со 2 по 4 сентября. Они обыграли воспитанниц Этери Тутберидзе Аделию Петросян и Марию Захарову, занявших третье и четвертое места.
Итоговые результаты (по сумме двух программ):
Фигурное катание
Фигуристки Плющенко лидируют на Гран-при в Словакии
- 1. Вероника Жилина (Россия) – 216,92;
- 2. Софья Муравьева (Россия) – 208,25;
- 3. Аделия Петросян (Россия) – 201,21;
- 4. Мария Захарова (Россия) – 190,33;
- 5. Ким Чэен (Южная Корея) – 188,46.
13-летняя Жилина чисто откатала произвольную программу. Фигуристка сумела прыгнуть три четверных прыжка: сольный четверной сальхов и два в каскадах: четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – двойной тулуп.
Четверной тулуп удался и Аделии Петросян, но этого не хватило, чтобы обыграть Софью Муравьеву, чисто исполнившую программу без четверных: она проиграла и произвольную, и по сумме двух выступлений. Еще одна ученица Тутберидзе Мария Захарова попыталась зайти на четверной тулуп, но упала и не осталась без пьедестала.
Российские фигуристы на этапе в Кошице выиграли еще ряд медалей:
- Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев победили в соревнованиях спортивных пар, бронза у еще одного российского дуэта – Полины Костюкович и Алексея Брюханова.
- Кириллу Сарновскому и Илье Яблокову достались золото и серебро соответственно среди мужчин-одиночников.
- В танцах на льду вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, третьими – Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.
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