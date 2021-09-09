Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась тем, что скучает по олимпийской атмосфере, а также затронула вопрос возможности продолжения карьеры.

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«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке.

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Готовиться к Олимпиаде нужно все четыре года – за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», – приводит слова Загитовой «КП»

В последний раз Загитова принимала участие в соревнованиях в декабре 2019-го, а после взяла паузу.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 фквраля 2022 года.

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