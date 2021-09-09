11 и 12 сентября в Челябинске состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России.
Расписание
Фигурное катание
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11 сентября
- Танцы, ритм-танец – 12:00 (мск)
- Мужчины, короткая программа – 13:25 (мск)
- Пары, короткая программа – 14:45 (мск)
- Женщины, короткая программа – 15:50 (мск)
12 сентября
- Танцы, произвольный танец – 12:00 (мск)
- Мужчины, произвольная программа – 13:30 (мск)
- Пары, произвольная программа – 15:05 (мск)
- Женщины, произвольная программа – 16:15 (мск)
Состав участников
Женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Танцы: Анжелика Абашкина/Павел Дрозд, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Где смотреть
Прямая трансляция контрольных прокатов сборной России в полном объеме пройдет на сайте Первого канала.
- Танцевальные дуэты Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, а также спортивная пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и одиночник Даниил Самсонов не смогут принять участие в прокатах по медицинским показаниям.
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